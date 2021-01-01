ريال مدريد يخشى غدر فاران، ويحدد قيمته في سوق الانتقالات!

تقارير صحفية إسبانية اليوم تؤكد أن ريال مدريد قلق بشأن موقف رافاييل فاران من التجديد للفريق.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يعاني من قلق شديد تجاه موقف اللاعب رافاييل فاران من التجديد للملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي ذكرت أن اللاعب قد يرحل عن صفوف النادي بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، مما يجعل انتظار ريال مدريد عليه خسارة فادحة للملكي، حيث قد يرحل بشكل مجاني.

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وتفكر إدارة ريال مدريد في إمكانية بيع فاران في الصيف المقبل، وحددت بحسب ما ذكرت الصحيفة قيمة 50 مليون يورو له.

ويهتم الثنائي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالحصول على خدمات اللاعب، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية سابقة.

وحال رحل فاران سيعني ذلك نهاية حقبة دفاعية في ريال مدريد، حيث من المتوقع رحيل سيرخيو راموس هو الآخر في الصيف.

جدير بالذكر أن فاران كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من لانس الفرنسي في 2011 مقابل 10 مليون يورو.