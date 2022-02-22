ريال مدريد يختار تورام لخلافة كاسيميرو

كشفت تقارير صحفية عن دخول كيفرين تورام، لاعب نادي نيس الفرنسي، على رادار ريال مدريد، لتعزيز خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد، لإيجاد بديلًا لكاسيميرو، لاعب الفريق وبالفعل تعاقد مع إدواردو كامافينجا، في الصيف الماضي قادمًا من ستاد رين الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة ريال مدريد، ترى في كيفرين تورام، صاحب الـ 20 عامًا، خليفة كاسيميرو في وسط الميرينجي خلال السنوات القادمة.

كيفرين نجل النجم الفرنسي السابق ليليان تورام، بدأ مسيرته مع أكاديمية موناكو، وشارك مع فريق الإمارة الفرنسية في دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-19، قبل أن ينتقل إلى نيس في صيف 2019.

ويجيد كيفرين اللعب في عدة مراكز في خط الوسط ولكن فريقه يعتمد عليه في مركز خط الوسط الدفاعي الذي يشغله كاسيميرو لاعب الميرينجي، كما أنه الشقيق الأصغر لماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وشارك تورام مع نيس هذا الموسم في 27 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع هدفين آخرين.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، ارتبط بالتعاقد مع العديد من لاعبي الوسط في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وعلى رأسهم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.