ريال مدريد يحمي جوهرته بعقد حتى 2028 وشرط جزائي قياسي!

النادي الملكي يجدد لرودريجو!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع لاعبه البرازيلي رودريجو من أجل تجديد عقده في صفوف النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" وهو ما أكده جول.كوم، وسيشهد عقد رودريجو جوس في ريال مدريد والذي ينتهي في 2025 تحسينات كبيرة.

وسينتهي العقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين في 2028 مما يسمح ببقاء صاحب الـ 21 عامًا حتى يصبح عمره 27 عامًا على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيحصل على زيادة واضحة في راتبه مع الملكي بعد العقد الجديد الذي سيتم تفعيله بعد الإعلان عنه فورًا.

وأكدت كذلك أن ريال مدريد يهدف من خلال ذلك التجديد لمنح اللاعب المزيد من الاستقرار والحفاظ عليه في صفوفه بعد رفع الشرط الجزائي الخاص به.

وسيكون الشرط الجزائي الجديد لرودريجو في ريال مدريد حوالي مليار يورو، وهو الرقم القياسي الحالي لأعلى الشروط الجزائية في العالم، ويتقاسمه مجموعة من نجوم الملكي وبرشلونة.

جدير بالذكر أن رودريجو لعب دورًا كبيرًا في تحقيق ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه بأهدافه في تشيلسي ومانشستر سيتي.