ريال مدريد يحطم آمال برشلونة في التعاقد مع إلكاي جوندوان!

العديد من الأندية أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع جوندوان، وبرشلونة قد يفقد صفقته المرتقبة..

في مفاجأة من العيار الثقيل، دخل نادي بوروسيا دورتموند الألماني على خط التعاقد مع إلكاي جوندوان قائد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن عودة جوندوان إلى دورتموند، والتي كانت غير ممكنة في البداية، يمكن أن تتحقق الآن.

احتمالية انتقال جوندوان إلى بوروسيا دورتموند تتزايد بعدما نفى وكيل أعماله في تصريحات مع الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أنباء تجديد عقد لاعب الوسط مع مانشستر سيتي.

وقال وكيل أعمال إلكاي جوندوان: "لم نتفق مع مانشستر سيتي أو أي نادٍ آخر، التقارير الأخيرة ليست صحيحة، إلكاي يركز على نهائي دوري أبطال أوروبا".

وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبة ميلان في استغلال الموقف ودخول سباق التعاقد مع جوندوان.

وتأتي كل تلك الأنباء وسط إعجاب جوندوان نفسه بفكرة الانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي يرغب بشدة في التوقيع معه بدعم من المدرب تشافي هيرنانديز.

لكن الأزمة هي أن برشلونة يعاني من ضائقة مالية شديدة، لدرجة أن "البلوجرانا" لا يستطيع تحمل تكاليف الانتقال المجاني دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وبالعودة إلى بوروسيا دورتموند، فإن النادي الألماني يأمل في أن يكون بيع جود بيلينجهام الوشيك إلى ريال مدريد، والمبلغ المتوقع من الصفقة والذي يتجاوز 100 مليون يورو، طريقة مثالية للتعاقد مع جوندوان.

وفي الواقع فإن علاقة الألماني الشخصية مع دورتموند لم تنقطع، حيث سبق له اللعب بجوار سيباستيان كيل المدير الرياضي الحالي في النادي.