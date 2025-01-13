آرنولد الاستثناء الوحيد.. قرار حاسم من ريال مدريد لسوق الانتقالات الشتوية!

ريال مدريد يحسم موقف الصفقات الشتوية...

حسمت إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، موقفها من دخول الميركاتو الشتوي، في ظل الأنباء التي ربطت الإدارة بالتعاقد مع أكثر من اسم لتدعيم صفوف الفريق، قبل فترة الحسم من الموسم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن موقف إدارة ريال مدريد، بشأن دخول الميركاتو الشتوي، لم يتغير حتى بعد الخسارة من برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد، قد خسر نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد والذي استضافه ملعب الجوهرة المشعة، أمام برشلونة، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد، تصمم على موقفها بعدم إجراء أي تعاقدات خلال الميركاتو الشتوي، والاستثناء الوحيد الذي من الممكن أن يحدث، سيكون إن وافق ليفربول، على التخلي عن ترنت ألكساندر آرنولد، لاعب الفريق.

وارتبط الفريق الملكي، بالتعاقد مع الظهير الإنجليزي، خاصة وأن عقده ينتهي مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وأبدى اللاعب موافقته على ارتداء قميص ريال مدريد، في الموسم القادم.