ريال مدريد يحدد تشابي ألونسو خليفة لأنشيلوتي.. ومنصب جديد للإيطالي في النادي!

النادي الملكي يحدد مصير مدربه الإيطالي

سيعرض ريال مدريد على كارلو أنشيلوتي دورًا "سفاريًا" بعد انتهاء فترته مع النادي، والتي من المفترض أن يكون موعدها النهائي الصيف المقبل.

نقرير صحيفة "ريليفو" الإسبانية يؤكد أن تشابي ألونسو سيكون مدربًا لريال مدريد بدءًا من صيف 2024-2025 منهيًا الحقبة الثانية لأنشيلوتي والتي بدأت في 2021.

وتعرض أنشيلوتي لهجوم كاسح في الآونة الأخيرة بعض العرض السيئ للملكي أمام برشلونة في الدوري الإسباني والانقياد لهزيمة مذلة برباعية كاملة على ملعب سانتياجو برنابيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التقرير الصادر عن الصحيفة أشار إلى أن كبار الشخصيات الفاعلة في ملعب سانتياجو برنابيو قد اتفقت على أن يقود مدرب ليفركوزن الحالي طموحات ريال مدريد بعد أنشيلوتي.

ماذا سيكون مصير أنشيلوتي؟ يضيف التقرير أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيعرض عليه منصبًا كبيرًا في كيان الملكي، وترجح أن يكون له دور سفير رسمي للميرنجي.