ريال مدريد يجعل الإسبان مدينون بالاعتذار للويس إنريكي!

نادي العاصمة بدون جنسية البلاد!

شهد لقاء ريال مدريد وفياريال حدثًا غريبًا، حيث جاءت التشكيلة الرسمية لبطل الدوري الإسباني خالية من أي لاعب ذو جنسية إسبانية، مما أعاد للأذهات الانتقادات التي تلقاها لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق.

إنريكي تعرض للعديد من الانتقادات خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بسبب عدم استدعائه لاعبين من الفريق الأبيض المتوج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما غلب على القائمة الإسبانية لاعبين من برشلونة الغريم التقليدي لنادي العاصمة الإسبانية.

منتخب إسبانيا ودع كأس العالم من دور ال16 على يد منتخب المغرب بعد اللجوء لركلات الترجيح، والتي شهدت تألق حارس المرمى ياسين بونو حارس عرين إشبيلية ومنتخب أسود الأطلس.

وانتشرت العديد من التغريدات عبر منصة "تويتر" للإشارة إلى تشكيل ريال مدريد والاعتذار للويس إنريكي لعدم ضمه مزيد من اللاعبين من الفريق الأبيض إلى مونديال قطر.

ريال مدريد تعرض للهزيمة أمام فياريال بهدفين مقابل هدف، على ملعب لا سيراميكا في الجولة 16 من الدوري الإسباني، ليُعطي برشلونة الفرصة ليكون منفردًا على صدارة الليجا.