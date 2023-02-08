ريال مدريد يترقب .. إخفاق باريس في دوري الأبطال قد يدفع مبابي للرحيل!

حلقة جديدة في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد..

يظل مستقبل كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أحد المواضيع الشائكة في نادي العاصمة الفرنسية، رغم نجاح الإدارة في تجديد عقده الصيف الماضي حتى 2024، ومنع انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن حلقة جديدة في مسلسل مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن اللاعب قد يطلب الرحيل عن "حديقة الأمراء" إذا ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام بايرن ميونخ الألماني.

مبابي سيغيب عن مباراة الذهاب التي تقام يوم 14 فبراير للإصابة، ويأمل أن يكون متاحًا في مباراة الإياب التي تقام في الثامن من مارس المقبل.

التقرير أشار إلى أنه في حالة تعرض باريس سان جيرمان لإخفاق آخر في دوري أبطال أوروبا، فإن ذلك سيكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير في علاقة مبابي مع النادي الفرنسي، ويمكن أن تدفعه نحو باب الخروج.

مبابي يعرف جيدًا أن النادي الباريسي لن يسهل الأمور عليه إذا طلب الرحيل، بالنظر إلى إنه أكبر نجوم فرنسا واستمراره في الدوري المحلي رسالة قوية لباريس سان جيرمان وكرة القدم الفرنسية.

ومع ذلك، عندما يأتي الصيف، سيتبقى لمبابي عام واحد فقط في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، هذا يعني أنه إذا لم يتغير الموقف بين الجانبين، فسيكون للاعب الحرية في المغادرة في الصيف التالي.

في يناير 2024، إذا بقي مبابي في باريس سان جيرمان ولم يوقع على تمديد عقده، فيمكنه الموافقة على عقد مسبق مع ريال مدريد بهدف الانضمام في الصيف.

إعجاب ريال مدريد بمبابي ليس سرًا، وقد أبدى اللاعب اهتمامه بالانتقال إلى النادي الملكي في الماضي، وخلال الأشهر التي تلت تجديد عقده، كانت هناك شائعات عن استياء مبابي من باريس سان جيرمان.

ورغم محاولات باريس سان جيرمان المستمرة لإقناعه بالتوقيع على تمديد، فإنه من الواضح أن مبابي يرى مستقبله في مكان آخر.