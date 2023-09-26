ريال مدريد يتدخل لإنقاذ نجم برشلونة السابق من إحباطه بالدوري الإنجليزي

صفقة محتملة في يناير

يتطلع مارك كوكوريلا مدافع تشيلسي لمغادرة النادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة طمحًا في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن ستامفورد بريدج.

الظهير الإسباني انضم للبلوز في صيف عام 2022 ولكنه يعيش فترة صعبة مع النادي اللندني لعدم مشاركته بانتظام، حيث ظهر في مباراة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن اللاعب يشعر بالإحباط تجاه وضعه الحالي ويبحث عن طريق للخروج، وسط اهتمام من ريال مدريد بالحصول على خدماته لدعم مركز الظهير الأيسر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال ومدربه كارلو أنشيلوتي يُرحب بفكرة ضم كوكوريلا على سبيل الإعارة في يناير القادم وحتى نهاية الموسم، قبل التفكير في التعاقد معه بشكل نهائي.

وكان صاحب الـ25 سنة قريبًا من الانضمام لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة فشلت في النهاية ليلجأ الشياطين الحمر لاستعارة الإسباني سيرخيو ريجيلون.

يذكر أن كوكوريلا سبق أن لعب لشباب برشلونة وتم تصعيده للفريق الأول في 2018 ولكنه لم ينجح في فرض نفسه وإثبات قدراته مع النادي الكتالوني، ليخوض عدة تجارب مع إيبار وخيتافي وبرايتون الذي رحل عنه منضمًا لتشيلسي مقابل 65 مليون يورو.