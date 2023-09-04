ريال مدريد يأس من مماطلة مبابي .. بيريز أغلق في وجهه الباب والقرار في يد اللاعب

ريال مدريد يأس من كيليان مبابي!

انتهى سوق الانتقالات الصيفية، وأسدل معه الستار على أنباء انتقال كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد.

وارتبط النجم الفرنسي، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، طيلة فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن في النهاية قرر مبابي الاستمرار داخل صفوف حديقة الأمراء، على الأقل لنهاية الموسم الحالي حينما ينتهي عقده.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي ينتظر فيها ريال مدريد، حسم صفقة النجم الفرنسي، الذي يقرر في النهاية الاستمرار مع باريس سان جيرمان، وعدم الرحيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه كان مبابي، قد دخل في صدام مع إدارة فريقه في الميركاتو الماضي، وقرر عدم الرحيل بمقابل مادي في الصيف، بل ينتظر لنهاية عقده حتى يرحل بالمجان في صيف 2024.

وبحسب ما ذكره موقع "ديفنسا سنترال" فإن إدارة ريال مدريد، يأست من تصرفات مبابي، وقررت عدم محاولة التعاقد معه إلا عندما يقرر اللاعب بنفسه أنه يريد الانضمام للميرينجي.