ريال مدريد وقادش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد أمام قادش في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو..

ريال مدريد 0 × 1 قادش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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16- الهدف الأول لقادش بعد بينية رائعة من نيجريدو للوزانو الذي سدد من فوق كورتوا وهز الشباك بنجاح

16- جوووووووووول

16- على عكس المتوقع ضغط كبير من قادش وتراجع ريال مدريد

15- تسديدة رائعة من قادش لكن كورتوا يتألق وينقذها بنجاح

14- عرضية رائعة من سالفي ورأسية قوية من نيجريدو تمر بجوار القائم بسنتيمترات

11- تسديدة من لوكاس فاسكيز من حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار المرمى

8- تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بأقدام انثوني لوزانو بعد تمريرة خاطئة من لوكاس فاسكيز لكن كورتوا يتصدى لها ببراعة

7- تمريرة خاطئة بطريقة غريبة من مودريتش في منتص الملعب وتتحول إلى تماس لقادش

5- تمريرات من جانب الريال ومحاولات لاختراق دفاع قادش

2- راموس ينقذ الكرة من على خط المرمى ببراعة شديدة بعد تسديدة من نيجريدو الذي استخلص الكرة بعد خطأ من مودريتش

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وفي انتظار صافرة البداية.....

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو

لوكا مودريتش - توني كروس - إيسكو

لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

تشكيل قادش:

التشكيل | 4-4-2

جيرمياس ليدسما

كارلوس مارتينيز - خوان كالا - فالي خيمينيس - لويس ألفونسو

أليكس فيرنانديز - خوسي ماري - جينس جونسون - سالفي

نيجريدو - انثواني لوزانو



في الوقت نفسه فإن قادش قياسًا بكونه أحد الوافدين الجدد إلى الليجا، فإنه حظيّ ببداية جيدة حقًا، حيث حقق 6 نقاط من أول 4 مباريات، ليحتل بذلك المركز العاشر.

النادي الملكي بدأ موسمه بصورة مميزة رغم التعثر في الجولة الثانية أمام ريال سوسييداد بالتعادل السلبي، لكن أتى بعد ذلك ثلاثة انتصارات متتالية آخرها أمام ليفانتي خارج الديار.

يستعد ريال مدريد لاستقبال الصاعد حديثًا إلى الليجا، قادش، وذلك لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني، في مباراة من المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد قادش في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.