أسينسيو يكرر رائعة شتيجن.. وفينيسيوس "المكروه" على طريقة نيمار

الملكي جنى مكاسب عديدة من مباراة فالنسيا

مكاسب عديدة حققها ريال مدريد من الفوز على فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، أهمها عودة الثقة لمجموعة من أهم لاعبي الفريق.

أهم هؤلاء دون منازع هو ماركو أسينسيو الذي أعاد نفسه للواجهة بهدف على طريقته الخاصة ذكر الكل برائعته السابقة في مرمى تير شتيجن في نهائي السوبر الإسباني 2017.

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نفس المشهد!

هل تذكرتم تلك الصاروخية التي وقف تير شتيجن دون تحريك ساكن لها وهو يطالعها تسكن مقصه الأيمن في قلب برنابيو بالذات؟ لو لم تتذكروا فقد واتتكم فرصة جيدة لتكرار المشهد ذاته حين صوب أسينسيو الكرة ذاتها على مرمى مامارداشيفيلي حارس الخفافيش، الذي وقف يطالع الكرة على ذات طريقة تير شتيجن.

من رأى الشوط الأول وسأل أي مشجع لريال مدريد عن ماركو أسينسيو لربما كال له السباب، ولكن كرة واحدة من الإسباني الأعسر أثبتت أنه لا يزال يملك تلك الجودة الساحرة التي أدخلته في مصاف أهم أجيال ريال مدريد التاريخية والذي حاز 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيما بدوره يظهر في دور الصانع مرتين ويؤكد أنه عنصر بالغ الأهمية في تشكيل أنشيلوتي.. الكلام ذاته ينطبق على فينيسيوس جونيور الذي كان بطلًا الليلة بأكثر من لقطة.

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فينيسيوس صوب كرة كانت نسبة دخولها إلى مرمى فالنسيا 14.5٪ لا أكثر، سكنت الشباك وذكرت جماهير ريال مدريد بأن أخرى أكثر سهولة منها بمراحل ضاعت أمام ريال سوسييداد بقدم فينيسيوس اليمنى ذاتها ووسعت الفارق في الصدارة لصالح برشلونة!.

لكن الأروع أنه بعمر 22 عامًا، وصل البرازيلي الموهوب إلى هدفه رقم 50 بقميص ريال مدريد في تطور رهيب بمسيرة أحد أهم البرازيليين الذين مروا على تاريخ الملكي رغم حداثة سنه.

لقطة فينيسيوس أمام جابرييل باوليستا والتي تسببت في طرد الأخير هي تكرار للعديد من السلوكيات العنيفة ضد الجناح البرازيلي، والتي تحدث تارة باسم العنصرية، وتارات بسبب استفزاز فينيسيوس "الفني" للخصوم على طريقة نيمار.

ما هو مؤكد أن الأمر يخلو من العنصرية هذه المرة، لأن مرتكب السلوك العنيف هذه المرة لم يكن إلا مواطنه جابرييل بالذات!.

فينيسيوس لاعب رائع يملك طريقة استثنائية، لا يفضلها كثير من المدافعين، بل وبعض الجماهير المنافسة أيضًا، وهذا قد يتسبب له في إصابات يصعب الإفلات منها!.