ريال مدريد وتشيلسي | انتقائية "الملكي" تعذب جماهيره .. ولا تفكر في ريمونتادا يا "بلوز"

أبرز النقاط من فوز ريال مدريد على تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23..

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا منطقيًا على تشيلسي الإنجليزي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب الدور ربع النهائي لمنافسات موسم 2022-23 من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد افتتح التسجيل في الدقيقة 22 من عمر اللقاء عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، تقريبًا في أول لمسة بعد نزوله بديلًا.

فوز ريال مدريد على تشيلسي جعل الفريق الملكي يضع قدمًا نظريًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في ظل حالة البؤس التي ظهر عليها تشيلسي في ذهاب ربع النهائي.

وكعادة ريال مدريد في الموسم الحالي، فقد ظهر النادي الملكي بوجه مغاير تمامًا لما ظهر عليه في مباراة فياريال في الدوري الإسباني التي أقيمت مساء السبت، وخسرها بنتيجة 3-2، ليسلم كأس "لا ليجا" بنفسه إلى برشلونة.

وفي السطور التالية، نستعرض معكم أبرز النقاط من فوز ريال مدريد على تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد الانتقائي

الموسم الحالي شهد حالة من الانتقائية في مباريات ريال مدريد، لاعبو النادي الملكي يظهرون بوجه في الدوري الإسباني، ووجه آخر في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

ولعل أهداف ريال مدريد ولاعبيه تظهر بشكل واضح في مستواهم باختلاف البطولات، على الرغم من أن المنطق يقتضي بأن يقاتل الفريق على كل الجبهات بنفس الروح.

ريال مدريد ظهر بوجه في كلاسيكو الدوري ضد برشلونة في المباراة التي خسرها بنتيجة 2-1، ثم بوجه آخر تمامًا في مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك أمام "البلوجرانا" والتي حقق فيها "الميرينجي" الفوز برباعية نظيفة.

ولك أن تتخيل أن ريال مدريد اكتفى بالتعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما، بعد أربعة أيام فقط من إمطار شباك ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي المسالم يواصل البؤس

على الرغم من أن تشيلسي بدأ المباراة أمام ريال مدريد بامتلاك فرصتين محققتين لخطف هدف، إلا أن سوء مستوى مهاجمي "البلوز" حرم الفريق من فرصة مثالية لقلب الطاولة مبكرًا في "سانتياجو برنابيو".

تشيلسي في آخر 5 مباريات في كافة البطولات، باحتساب مباراة ريال مدريد، سجل هدفين فقط، وفي آخر 10 مباريات، لم يسجل الفريق اللندني سوى ثمانية أهداف، بمعدل أقل من هدف في كل مباراة، وهو ما يبرز بؤس الفريق على الصعيد الهجومي.

وضع تشيلسي، وكثرة تغيير المدربين، وعدم وجود مهاجم صريح وأسلوب ثابت، يؤكد أن فكرة إحداث "ريمونتادا" أمام ريال مدريد في "ستامفورد بريدج" قد تكون مستبعدة إلى حد كبير في الوقت الحالي.

بنزيما "ملك" تعذيب أندية إنجلترا

كما هي العادة، ظهر كريم بنزيما بثوب البطل في فوز ريال مدريد على تشيلسي، وسجل هدفًا افتتح به النتيجة.

ويبدو أن بنزيما يعشق شباك الأندية الإنجليزية، فمن أصل 90 هدفًا سجلها في دوري أبطال أوروبا، فقد هز بنزيما شباك أندية إنجلترا بعشرين هدفًا.

بنزيما حاليًا يأتي في المركز الثاني في إحصائية التسجيل في شباك أندية إنجلترا في دوري الأبطال، ولا يسبقه سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 27 هدفًا في شباك الأندية الإنجليزية حسبما كشف موقع "أوبتا" للإحصائيات.