بعدما فرقهما التحكيم .. قضية CVC تجمع ريال مدريد وبرشلونة!

رابطة الدوري الإسباني تنتصر لحين إشعار آخر

خسر الثلاثي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، معركة جديدة مع رابطة الدوري الإسباني في قضية مداخيل "CVC".

الأندية الثلاثة حاولت أن تشل مساعي رابطة الليجا لإتمام هذه الاتفاقية، ولكن المحكمة الإقليمية رفضت هذا الاستئناف.

وأشارت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إلى أن الأندية طلبت القيام بالأمر بطريقة احترازية للغاية، بمناشدة القاضي بإيقاف الاتفاقية دون الاستماع حتى إلى الطرف الأمر.

ولكن القاضي رفض هذه المحاولات تمامًا، وقرر استمرار اتفاقية "CVC" وهو ما يعني استمرار القضية أمام ساحات القضاء لفترة تصل إلى سنوات.

وإذا تم المضي قدمًا في هذه الإجراءات الاحترازية سيتعين على الأندية إعادة الأموال التي استثمرتها شركة "CVC" في الدوري الإسباني كما لو كانت قرضًا عاديًا بفائدة 6% .

والاحتمال الأقرب في الوضع الحالي، هو انتظار المحكمة للوصول إلى جوهر صحة الاتفاقية، من أجل اتخاذ القرار النهائي في الوقت المناسب، دون إيقاف العملية برمتها.