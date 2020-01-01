ريال مدريد وألافيس: مباشر لحظة بلحظة
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ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس
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تشكيل ريال مدريد:
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
مارسيلو - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
إيدين هازارد - ماريانو دياز - ماركو أسينسيو
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @Alaves! @Liberbank | #HalaMadrid pic.twitter.com/kjiILgB9qn— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2020
تشكيل ديبورتيفو ألافيس:
التشكيل | 5-3-2
باتشيكو
نافارو - لاجوارديا - فلوريان لوجون - روبن دوارتي - لويس ريوخا
بينا - رودريجو باتاليا - جوتا بيلتيرو
خوسيلو - لوكاس بيريز
👥 Ya tenemos XI inicial para medirnos al @realmadrid 👇#RealMadridAlavés #GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/2YjsguRc2b— Deportivo Alavés (@Alaves) November 28, 2020
ألافيس لن يكون خصمًا سهلًا، فهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط ولم يُهزم في آخر 4 مباريات، فيما يأتي الريال بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد.
نتائج الملكي على صعيد الليجا في الآونة الأخيرة ليست مرضية إلى حدٍ كبير، وربما أن الإصابات والغيابات الكبيرة هي سبب هذا التذبذب، فمُنيّ الميرينجي بهزيمة من فالنسيا ثم تعادل الجولة الماضية مع فياريال بهدف لكل منهما.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وألافيش في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.