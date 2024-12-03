أنشيلوتي يراقب واعد آينتراخت فرانكفورت

وضعت إدارة ريال مدريد، السويدي هوجو لارسون، لاعب خط وسط آينتراخت فرانكفورت، على رأس أولوياته لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يرى أن لارسون هو الحل المثالي لسد الثغرة التي خلفها اعتزال توني كروس، بعدما فشلت كل محاولات النادي الملكي لتوظيف أي لاعب من الفريق في نفس المركز، وأبرزهم الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويقدم لارسون الذي يبلغ بالكاد 20 عامًا، أداء مثاليًا مع آينتراخت فرانكفورت، حيث جذب الأنظار إليه في البوندسليجا منذ بداية الموسم، حيث لعب 19 مباراة وسجل هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة بين الدوري الألماني والكأس والدوري الأوروبي.

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وأشارت "سكاي سبورتس" أيضًا، إلى أن ريال مدريد كان لديه بالفعل تقارير ممتازة عن هوجو لارسون في مرحلة شبابه حيث ظهر لأول مرة في مالمو، قبل أن ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت.

وأوضحت، أن الميرنجي سيدخل منافسة شرسة من أجل ضم هوجو لارسون، في ظل تقارير أكدت وجود اهتمام من مانشستر يونايتد باللاعب الدولي السويدي الشاب.

في المقابل، يلتزم آينتراخت فرانكفورت الصمت بشأن هذا الملف، حيث يقتصرون على الإشارة إلى أن اللاعب السويدي وقع عقدًا طويل الأمد، يربطه بالنادي الألماني حتى عام 2029، وتوضح مصادر سكاي أن عملية بيعه ممكنة إذا وصل عرض مذهل يقترب من 50 مليون يورو.

في سياق آخر، ليس لارسون وحده هو المطلوب من آينتراخت للانتقال إلى الليجا، حيث تتركز أنظار كبار أوروبا على النجم المصري الواعد عمر مرموش، الذي وصل إلى 20 مساهمة تهديفية منذ بداية الموسم (13 هدفًا و7 تمريرات حاسمة)، ويتقدمهم نادي برشلونة ومدربه هانسي فليك.

وأورد موقع "سبورت" معلومات سرية في الدنمارك تؤكد أن العديد من الكشافين، بما في ذلك مدرب من برشلونة، تم اعتمادهم لمشاهدة مباراة ميتيلاند وآينتراخت فرانكفورت مباشرة في الدوري الأوروبي لمتابعته.