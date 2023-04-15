ريال مدريد "هايص" وبرشلونة "لايص" .. انتعاشة مالية كبيرة للملكي!

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سينهي العام المالي الجاري في 2022\23 بأرباح كبيرة مما يسمح لهم بتسجيل انتقال واحد كبير للغاية على الأقل في الموسم المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكر تقرير شركة "2Playbook" المالية، والذي أكد أن النادي الملكي سيغلق العام بأرباح تقدر بحوالي 43.9 مليون يورو.
كما أوضح التقرير أن ريال مدريد نجح في تقليص فاتورة الرواتب الخاصة به إلى 253 مليون يورو بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 8%.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه نادي برشلونة ماديًا بشكل واضح، حيث تم إلغاء تسجيل العقد الجديد لجافي في رابطة الأندية الإسبانية مؤخرًا، كما يحاول النادي إيجاد صيغة ملاءمة من أجل إعادة ليونيل ميسي دون مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يستطيع تعزيز أرباحه خلال العام الجاري لو نجح في الاستمرار لأدوار أبعد في دوري أبطال أوروبا الذي يتقدم فيه على تشيلسي في ربع النهائي بهدفين نظيفين.
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