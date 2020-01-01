غموض موقف هازارد وفاران من مواجهة بيلباو

مباراة مهمة للملكي

أوضحت تقارير استعدادات ريال مدريد الأخيرة لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو مساء الأحد لحساب الليجا وغياب مجموعة من النجوم عن التدريبات.

ريال مدريد يسافر مساء السبت إلى مدينة بيلباو لملاقاة فريقها الأحد ظهراً على ملعب "سان ماميس" في سعيه لتوسيع الفارق في قمة الليجا.

اقرأ أيضاً .. ريال مدريد يسخر من برشلونة بعد اتساع فارق الصدارة

المزيد من الفرق

وذكرت "ماركا" أن غياب إيدين هازارد عن التدريبات لايزال مستمر هذا الصباح، وإن تدرب بمفرده في صالة الألعاب الرياضية.

ولم تستبعد الصحيفة استدعاء النجم البلجيكي لقائمة المباراة المغادرة هذا المساء ولكن أشارت إلى صعوبة الأمر بعد غيابه عن اللقاء الماضي.

وتواصل غياب رافائيل فاران الذي يعاني من آلام في الرقبة، والتي تسببت في خروجه أثناء مباراة خيتافي الأخيرة بعد نصف ساعة.

اقرأ أيضاً .. تاريخيًا .. هل خسر ريال مدريد الدوري بعد تقدمه بنفس الفارق الحالي؟

مدافع آخر ليس جاهزاً بعد للمشاركة هو ناتشو فيرنانديز الذي يواصل التأهيل والتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل استئناف الليجا.

ريال مدريد وصل إلى 74 نقطة بعد 33 مرحلة من الليجا، والانتصار غداً على بيلباو يقربه خطوة أخرى من تحقيق اللقب الثاني هذا الموسم بعد السوبر.