مشهد غير مألوف في البرنابيو

نشيد دوري أبطال أوروبا، كان دائمًا اللحظة التي تقشعر لها الأبدان داخل المدرجات وأمام الشاشات، ولكن في ريال مدريد، كان سببًا لانطلاق صافرات الاستهجان في مباراته أمام ميلان، مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ريال يعيش حالة من السخط والغضب خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب خسارة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي حصل عليها رودري لاعب مانشستر سيتي.

العملاق المدريدي قرر عدم حضور حفل تسليم الجائزة في العاصمة الفرنسية باريس تضامنًا مع فينيسيوس، وسط أقاويل عن غضب ريال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والحديث عن إمكانية تدخله لحرمان فينيسيوس من التتويج بالجائزة المرموقة.

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ومع الظهور الأوروبي الأول لريال مدريد بعد هذه الواقعة بعد إلغاء مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، قررت الجماهير إطلاق صافرات الاستهجان خلال عزف نشيد الأبطال قبل مواجهة ميلان، في مشهد تاريخي نادر بملعب سانتياجو برنابيو.

وفي سياق منفصل، قررت الجماهير إبداء تضامنها مع مدينة فالنسيا الإسبانية، بسبب فيضانات دانا المُدمرة التي وقعت على مدار الأيام الماضية، والتي تسببت في مقتل أكثر من مئتي شخص حتى الآن.

يذكر أن ريال جمع 6 نقاط في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ميلان، حيث فاز على بوروسيا دورتموند وشتوتجارت، وسقط في فخ الهزيمة أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف.