"لا نريد أهدافك ضد أوساسونا" .. رونسيرو يفتح النار على كيليان مبابي بعد خسارة ريال مدريد أمام ميلان

هجوم حاد على المهاجم الفرنسي

فتح الصحفي توماس رونسيرو النار على كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بعد إهداره لعدد من الفرص خلال مواجهتي الفريق أمام برشلونة، في الدوري الإسباني، وميلان، في دوري أبطال أوروبا.

الريال خسر أمام البارسا 4-0 ثم أمام الروسونيري 3-1 في مباراتين شهدتا أداءً مخيبًا من المهاجم الفرنسي خاصة على مستوى استغلال الفرص وصناعة الفارق بالجودة الفردية.

رونسيرو هاجم مبابي مطالبًا إياه بالحضور والتسجيل في المباريات الكبرى والحاسمة لا الصغيرة، مضيفًا لإذاعة كادينا سير الإسبانية "لا أريد من مبابي أن يُسجل 3 أهداف في مرمى أوساسونا، نريده في تلك المباريات أمام برشلونة وميلان .. الليالي الكبيرة في برنابيو".

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وأضاف لبرنامج "إل شيرينجيتو" "أعلم أن مبابي مهاجم جيد جدًا لكنه كذلك في السيرة الذاتية الخاصة به، أريد أن أرى ذلك على أرض الملعب. أمام برشلونة كان 3 ضد واحد ولم يستغل الفرصة، وأمام ميلان خضع لتألق مانيان، لقد سبق أن سدد في الزاوية العليا حين كان مع باريس سان جيرمان، ولكنه أمام ميلان سدد في جسد الحارس".

يُشار إلى أن آخر أهداف مبابي مع ريال مدريد كان في الـ19 من أكتوبر الماضي خلال مواجهة سلتا فيجو في الدوري الإسباني.