"ريال مدريد معنا!".. رئيس بايرن ميونخ يشن هجومًا على الفيفا والاتحاد الأوروبي

"ما يحدث جنون"

انتقد الرئيس الفخري لبايرن ميونخ أولي هونيس، الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، بسبب جدول المسابقات الضيق في الموسم.

وقال رئيس بايرن ميونخ، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين عليهم التحرك سريعًا لمنع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من إضافة المزيد من المسابقات إلى الروزنامة، ما يضر باللاعبين.

وأوضح أن عمالقة الكرة في أوروبا مثل ريال مدريد على يتفقون معهم بخصوص هذا الشأن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف هونيس: "لقد طفح الكيل! هذا لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا. علينا أن نوقف تراكم المنافسات".

وواصل: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد تفكر مثلنا، لديهم نفس المخاوف، في مرحلة ما علينا أن نضع حدودًا، ما يخطط له بعض مسؤولي الفيفا والاتحاد الأوروبي هو جنون، سيقل الاهتمام بكرة القدم إذا كان لديك مباريات كل 3 أيام".

وكان بيب جوارديولا مدرب سيتي قد هاجم مسؤولي الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب جدولتهم للمباريات، بينما ادعى أن اللاعبين "سيموتون" إذا استمروا في لعب العديد من المباريات على مدار العام.