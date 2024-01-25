التضحية المثالية .. عن مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام وخطة بيريز الجهنمية!

ماذا يدور في عقل الداهية بيريز؟ محاولة للفهم!

كيليان مبابي وريال مدريد .. هذا المسلسل المكسيكي الذي لا ينتهي ويستمر في العودة كأبطال تلك الدراما القادرون حتى على العودة من الموت!

كل أسبوع نفس الأخبار، مبابي يتفق مع ريال مدريد، مبابي اختار الملكي، اللاعب الشاب سيبقى في باريس، الخليفي أقنع مبابي بالاستمرار في حديقة الأمراء، وحتى مع دخول اللاعب الستة شهور الأخير بعقده، ولم يتوصل بعد لقرار نهائي وحاسم في مستقبله يضع حداً لكل تلك التقارير والشائعات.

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ولكن الأيام الماضية خرجت بتقرير مختلف نوعاً ما عن البقية، وهو أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عازم على ضم مبابي مجاناً مع نهاية عقده في يونيو 2024، ولكن المفاجأة هو سعيه للتضحية بنجم الميرينجي الحالي فينيسيوس جونيور لتحقيق الأمر!

فكرة التضحية بنجم لضم آخر ليست بجديدة على كبار الأندية، ولا حتى ريال مدريد نفسه، ولكن التضحية بفينيسيوس في الوقت الحالي قد تعد غريبة بعض الشيء بعد المشوار الكبير الذي قطعه اللاعب من "لا تمرر له يا أخي" على لسان كريم بنزيما إلى أحد أفضل لاعبي العالم!

لا يمكن مناقشة مستوى فيني جونيور فنياً، الجناح البرازيلي حالياً بلا أي شك أحد أفضل لاعبي العالم أجمع، ومنذ وصوله كشاب يافع للعاصمة الإسبانية طور من نفسه كثيراً على المستويين الفردي والجماعي ليتحول إلى ما هو عليه الآن، اللاعب الأفضل في صفوف الملكي، وإن كان جود بيلينجهام غير ذلك.

هل يخشى بيريز إعادة خطأ الجالاكتيكوس إذاً؟ لا، التقارير تتحدث عن شقين، الأول فني ويتعلق بتواجد اللاعبين يسار الهجوم، وإن كان يمكن لمبابي اللعب كرأس حربة ولكن خرج صراحة وأعلن تفضيله اللعب في مركزه الأساسي، النقطة التي سببت له مشاكل عدة في باريس سان جيرمان مع مدربيه الكُثر، ومع عدم نسيان اقتراب موعد وصول إندريك بعد شهور قليلة ليكون هو رأس الحربة المستقبلي للنادي.

الشق الثاني يتعلق بأمور خارج الملعب، أصبحت شخصية فينيسيوس جونيور مشكلة حقيقية في الشهور الماضية، تعرض اللاعب للعنصرية المتكرر بدأ يظهر جانب مغاير للاعب داخل وخارج الملعب.

لا يمكن تبرير التصرفات المشينة التي يتعرض لها البرازيلي، ولكن ما يمكن انتقاده هو اختياراته للتعامل مع الأمر، اختار فينيسيوس شخصية "الضحية" دائمة الشكوى، الأمر الذي جعله مكروهاً داخل وخارج إسبانيا من العديدين، حتى البعض من جماهير ريال مدريد أصبح لا يعجبه شخصية اللاعب المستفزة بشكل مبالغ فيه مؤخراً في التعامل مع الخصوم، وحتى الأصدقاء منهم مثلما فعل مع رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، في الكلاسيكو الأخير.

لا يحب فلورنتينو بيريز تلك النوعية من الضوضاء حول ناديه، الرجل يريد الاهتمام الإعلامي ولا مانع من الجدل، ولكن ذلك الذي يتحكم فيه مثل قناة النادي وانتقادها للتحكيم المتكرر، ولكن أن يقرر لاعب بعينه أن يكون "بيرسونا" تصبح هي محط الأنظار وأحياناً بشكل سلبي، ذلك مرفوض لبيريز، وسبق وتخلى عن نجوم لأسباب شهيرة، وديفيد بيكهام أشهرهم.

يعد مبابي نجماً مثالياً لخطط بيريز، منضبط داخل وخارج الملعب، يثير الجدل أحياناً بتصرفاته وتصريحاته ولكن ضمن النطاق المعقول، ومع بعض العمل قد يتحول لفرد جديد في كتيبة النجوم الشباب الحالية أمثال بيلينجهام وكامافينجا ورودريجو الذين يمثلون ريال مدريد الجديد، عصري ويشبه شباب هذا الجيل، ولكن دون ضجة أو مشاكل متكررة مثلما يفعل فينيسيوس مثلاً كل مباراة.

نحن نتحدث هنا عن نظريات وفرضيات ليس أكثر بناء على ما خرج مؤخراً بخصوص "خطة جهنمية" تدور في عقل رئيس ريال مدريد من أجل جلب اللاعب الحلم له ولجماهير ناديه، ولكن بالنسبة لبيريز الأمر أكبر من مجرد صفقة، وكان كذلك دائماً، بالنسبة بيريز الأمر يتعلق بريال مدريد "المؤسسة" والقلعة التي لها صورة محددة في عقليته لا يمكن أن تهتز لمجرد لاعب أو نجم، مهما كان ومهما قدم للملكي.