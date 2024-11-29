بنزيما جديد؟ ريال مدريد يلجأ إلى زيدان لإنقاذ مسيرة مبابي!

فلورنتينو بيريز يطلب المساعدة من أسطورة النادي

أصبح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بمثابة الشغل الشاغل لدى ريال مدريد، وسط رغبة وإصرار من الرئيس فلورنتينو بيريز على مساعدة اللاعب من أجل الظهور في أفضل مستوياته.

اللاعب المنضم من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، يمر بفترة صعبة للغاية منذ قدومه للميرينجي، حيث قدم العديد من المستويات السيئة، كان آخرها في الخسارة من ليفربول 2/0، الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت تسجيل اللاعب لهدفين فقط منذ شهر سبتمبر الماضي، مع إهداره لركلة جزاء أمام ليفربول، تسبب في لفت أنظاره بيريز بشكل أكبر تجاه الأمر، مما جعله يتجه إلى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.

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وأشارت إلى أن الأمر هنا لا يتعلق بقدوم زيدان بدلًا من المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن إدارة النادي طلبت من الأسطورة الفرنسية مساعدة اللاعب وتقديم النصيحة له من أجل إثبات نفسه في سانتياجو برنابيو، وسط حملة الانتقادات العنيفة الموجهة له.

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد تدرك أن أي رسالة من زيزو ستحمل وزنًا كبيرًا بالنسبة لمبابي، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمع الثنائي، بالإضافة للاحترام الكبير الذي يشعر به مهاجم ريال تجاه أسطورة النادي.

ويثق ريال في نجاح هذه الخطوة، لأن زيدان نفسه كان أحد أهم العوامل في نجاح مواطنه كريم بنزيما مع الفريق، بعد مرور مهاجم الميرينجي السابق واتحاد جدة الحالي بعدة فترات صعبة اشتهر خلالها بإضاعة الفرص السهلة، وتعرض لهجوم عنيف من الجماهير والنقاد.

يذكر أن زيدان الذي تواجد لحضور حفل تقديم مبابي لاعبًا لريال في سانتياجو برنابيو يوم 16 يوليو الماضي، رحل عن الميرينجي في صيف 2021، ولم يقم بخوض أي تجربة تدريبية بعدها.