مفاجأة بالأدلة .. ريال مدريد علم بسيناريو هبوط مبابي قبل ضمه من باريس!

هل وقع الميرينجي في الفخ؟

الحديث مستمر عن كيليان مبابي وحالته المتواضعة مع ريال مدريد، والآن مع تقرير جديد يكشف عن أن النادي الإسباني كانت أمامه جميع الأدلة حول حدوث هذا السيناريو.

مبابي انضم إلى صفوف ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يظهر بالشكل المطلوب، ويتعرض لانتقادات حادة منذ وصوله، كان آخرها بعد مستواه المتواضع وإهداره لركلة جزاء في خسارة الفريق 2/0 أمام ليفربول يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

شبكة "ريليفو" قالت إن بعض أعضاء النادي شعروا بإمكانية ظهور مبابي بهذا المستوى عندما كان توقيعه على وشك الانتهاء، وذلك بسبب بعض التقارير التي وصلت إلى الجهاز الفني ومجلس الإدارة، والتي كشفت عن هبوط ملحوظ في مردود اللاعب.

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الرسومات البيانية لم تترك مجالًا للشك، المسافات المقطوعة والجهد المبذول والسرعة، سلسلة من العوامل كانت تشير إلى أن مبابي كان يبتعد عن أفضل نسخة له موسمًا تلو الآخر، وهذا أثار بعض الشكوك، لكنه لم يمنع التعاقد معه بأي حال من الأحوال، لأن أهدافه وتمريراته الحاسمة كانت تشفع له.

والآن تظهر حقيقة هذه البيانات وفقًا لما يقدمه مبابي، حيث خسر الكرة 15 مرة أمام ليفربول وفاز فقط في سبع مرات من أصل 15 مبارزة دخل فيها، ولم يسدد سوى كرتين على المرمى، إحداهما من ركلة جزاء.

وأما بالنسبة للكيلومترات التي قطعها في هذه النسخة من دوري الأبطال، فقد ركض اللاعب 39 كيلومترًا فقط في أول 5 جولات، بمتوسط 9 كيلو فقط كل 90 دقيقة.

وفي مدريد، لا يزال الجميع ينتظر إعادة شعلة مبابي إلى الحياة من جديد، وانعكاس صورته المبهرة في التدريبات على مستواه في المباريات الرسمية، وسط حالة من الإيمان بأن ما ينقصه فقط هو "القتال" حتى يعود إلى قمة مستواه.