تزامنًا مع قدوم مرموش .. ريال مدريد يدخل في محادثات مفاجئة لضم لاعب مانشستر سيتي!

إشارة إلى رحيل فينيسيوس أو رودريجو؟

في مفاجأة غير متوقعة، قرر نادي ريال مدريد الإسباني التواصل مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع جناحه البرازيلي سافينيو خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

صاحب الـ20 سنة قضى فترة مع مجموعة سيتي من خلال تروا وجيرونا، قبل أن ينضم للعملاق الإنجليزي الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو، ومنذ بداية هذا الموسم أظهر اللاعب بعض اللمحات الإيجابية من القدرات الفردية المميزة.

الصحفي البرازيلي "أندري هيرنان" قال إن المدرب كارلو أنشيلوتي وإدارة ريال، يريدان الحصول على خدمات سافينيو، ومن المقرر أن يصل وكلاء اللاعب إلى أوروبا الأسبوع المقبل، رغم أن الفكرة لا تزال في بدايتها.

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وفي سياق متصل قال صحفي آخر وهو رومولو سواريز، إنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مبلغ مبدئي تستهدف مانشستر سيتي الحصول عليه للتفاوض مع ريال مدريد على بيع سافينيو.

وألمح إلى صعوبة الصفقة بشكل كبير خاصة في الميركاتو الشتوي الحالي، لأن اللاعب يرتبط بعقد مع ناديه حتى عام 2029، ولا يوجد به أي شروط جزائية.

وتأتي هذه الأنباء تزامنًا مع حسم مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وهو الأمر الذي قد يحد من دقائق اللعب التي سيحصل عليها سافينيو بفريق المدرب بيب جوارديولا.

وأما من ناحية ريال مدريد، فقد تؤثر هذه الصفقة على مستقبل أي من رودريجو أو فينيسيوس جونيور، لأن كل منهما ارتبط بمغادرة سانتياجو برنابيو الصيف القادم، خاصة فينيسيوس الذي لا تتوقف الأنباء عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

وخاض سافينيو 27 مباراة مع سيتي خلال الموسم الجاري، نجح خلالها في تسجيل هدفًا وحيدًا، بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة بكل البطولات.