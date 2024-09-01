للتعجل والتسريبات .. الكشف عن أسباب تراجع ريال مدريد في صفقة ماستانتونو

ريال مدريد يتخذ قراره النهائي في الصفقة الأرجنتينية

استقر ريال مدريد على الانسحاب من سباق التعاقد مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للعديد من الأسباب الواضحة.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن فشل صفقة ماستانتو هو مثال واضح على كيفية تأثير التعجل والتسريبات بشكل سلبي على أي صفقة قد يفكر ريال مدريد في ضمها!

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد رأى أنه من الأفضل الانسحاب من الصفقة، بدلًا من استفادة أطراف أخرى من أسمه لصنع مزادات ومزايدات على الصفقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء ذلك بعدما ظهر ممثلون لريال مدريد في بونيس آيرس من أجل متابعة فرانكو، ومنذ تلك اللحظة انتشرت الأخبار والتسريبات بأن الصفقة أصبحت شبه مؤكدة، وهو الأمر الذي دفع رئيس ريفر بليت لنفي هذه الأخبار، وهو ما يُحاول الميرنجي أن يفعله في نفس الوقت.

انسحاب ريال مدريد جاء لسبب آخر، وهو وجود برشلونة ومانشستر يونايتد في السباق لضم اللاعب الأرجنتيني، حيث حدث ذلك في يوليو الماضي، ولكن هناك وكلاء من الأرجنتين حاولوا تقريب وجهات النظر مع الميرنجي وسط رفض للاستجابة من أجل تجنب التورط مرة أخرى في موقف لم يكن يسعى له.