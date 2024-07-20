"لن يختار يونايتد وريال مدريد يريده".. تحذير ليورو من السيناريو المظلم في البريميرليج!

"ما مصير مارسيال؟"

تلقى ليني يورو، مدافع مانشستر يونايتد الجديد، تحذيرًا بشأن مصير سيئ قد ينتظره مع الشياطين الحمر، بعد انضمامه إلى العملاق الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووقع الشاب الفرنسي صاحب الـ18 عامًا على عقد مع يونايتد حتى صيف 2029، مع إمكانية التجديد لموسم آخر، وسط تقارير بأن الصفقة قدرت بنحو 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونًا أخرى متغيرات.

وقال دراج ماك أنتوني رئيس نادي بيتربورو يونايتد الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: "ليس هناك ما يضمن نجاح يورو، انظروا إلى تجربة مارسيال المخيبة للآمال في أولد ترافورد، بعد انتقاله بأموال كبيرة من فرنسا في 2015".

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وأضاف في تصريحات لـ" talkSPORT": "لا تخبرني أبدًا أن أسعار مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز باهظة الثمن، عندما تدفع 50 مليون إسترليني للاعب فرنسي يبلغ من العمر 18 عامًا، مع بقاء عام في عقده مع ليل".

وواصل: "يبدو وكأنه خيار رائع، دعونا لا ننسى أنتوني مارسيال، الذي كان أيضًا احتمالًا رائعًا في العمر نفسه، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتكيف مع الدوري الإنجليزي، ويليام صليبا مع آرسنال أصبح من الطراز العالمي، لكنه ذهب على سبيل الإعارة أولًا".

وتساءل ماك أنتوني عما إذا كان ريال مدريد قد اهتم حقًا بالتعاقد مع يورو: "لا أصدق أنهم كانوا جزءًا من الصراع، لأنك لا تختار مانشستر يونايتد بينما يريدك ريال مدريد".