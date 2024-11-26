موقفه كان واضحًا.. كواليس محاولة كلوب الفاشلة لجلب نجم ريال مدريد إلى ليفربول

تم التوجه إلى نجم الأرجنتين بدلًا منه

قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، تخرج بعض الكواليس حول مفاوضات الريدز للتعاقد مع واحد من أهم نجوم الفريق الإسباني.

ملعب أنفيلد يشهد موقعة متجددة بين الثنائي، غدًا، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث يتسلح ريال مدريد بالعديد من اللاعبين الكبار، منهم النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، الذي كان من الممكن أن يلعب غدًا بقميص الريدز.

شبكة "ريليفو" قال إنه في عام 2023، كان يبحث ليفربول بقيادة مدربه السابق يورجن كلوب، عن تعاقدات عالية الجودة في خط الوسط، وقرروا التوجه نحو فالفيردي، قبل أن تفشل الصفقة ويقرر النادي ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون.

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وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي تواصلوا مع ممثلي فالفيردي، وكانوا يأملون في أن يؤدي العدد الكبير من لاعبي الوسط في ريال مدريد، إلى رغبته في خوض تجربة مختلفة مع الفريق في البريمييرليج.

ولكن صاحب الـ26 سنة رفض هذه الفكرة، وتمسك بالبقاء مع العملاق الإسباني، وأصبح واحدًا من أهم العناصر الأساسية بتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي، ومن المتوقع أن يمثل تهديدًا على الريدز بقيادة مدربهم الهولندي آرني سلوت.

يذكر أن الدولي الأوروجوياني شارك في 18 مباراة مع ريال هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف ولعب تمريرتين حاسمتين في كل المسابقات.