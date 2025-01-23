كلاسيكو ومواجهة نارية ضد ليفربول .. الطريق الصعب الذي ينتظر ريال مدريد وبرشلونة في دوري الأبطال

بايرن ميونخ قد يصطدم بالنادي الكتالوني

بعد فوز ريال مدريد على سالزبورج النمساوي بنتيجة 5/1، أمس، الأربعاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بدأ الجميع يفكر فيما هو قادم للميرينجي ولباقي الفرق.

الثمانية الأوائل حتى الآن قبل الجولة الثامنة والأخيرة هم : ليفربول، برشلونة، آرسنال، إنتر، أتلتيكو مدريد، ميلان، أتالانتا وباير ليفركوزن.

ليفربول وبرشلونة هما فقط من ضمن الصعود بشكل رسمي مباشرة ضمن المراكز الثمانية الأولى، وسيكون على الجميع الانتظار إلى الجولة الأخيرة، وهو ما يصعب الأمور على ريال مدريد بعد ضمانه الصعود ضمن المراكز الـ24 سواء بالملحق أو بشكل مباشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال يحتل حاليًا المركز السادس عشر بـ12 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن الثامن ونقطتين عن أتالانتا السابق، مما يعني امتلاك الفريق فرصة قوية لتفادي الملحق لو سارت النتائج في صالحه.

صحيفة "ماركا" تحدثت عن السيناريو المحتمل لو استمر الوضع كما هو عليه وبقى ريال في مركزه، ووقتها سيقع في اختبار صعب للغاية بالملحق أمام يوفنتوس أو سلتيك.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، حتى لو صعد الفريق إلى دور الـ16 قد يقع في مواجهة صعبة للغاية في كلاسيكو أمام برشلونة أو ضد ليفربول، مع استمرار المباريات الصعبة على مدار البطولة.

وأما بالنسبة لبرشلونة صاحب المركز الثاني، لو استمر الترتيب على ما هو عليه، سينتظر أي من "يوفنتوس، سلتيك، بايرن أو ريال مدريد" في دور الـ16.

ويأتي أيضًا أتلتيكو مدريد الذي قد يلعب أمام بنفيكا أو فينورد أو ليل أو باريس سان جيرمان، ويعتمد ذلك على القرعة والفائزين في التصفيات.

وأما بالنسبة لآرسنال وإنتر لو بقى كل منهما بالمركزين الثالث والرابع، سيلعبا أمام 4 خصوم محتملين وهم بوروسيا دورتموند وبريست وكلوب بروج وآيندهوفن.

ولكن المشكلة هنا في ربع النهائي، أن كل منهما قد يلعب أمام أي من ميلان وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.