ريال مدريد ضد ليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وليفانتي وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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ليفانتي 0 × 1 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على ليفانتي بهدف نظيف سجله بيل

43' أووووووه كريم بنزيما يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتصدى لها ويشتت الكرة

40' إيسكو يحاول لعب الكرة ساقطة في المرمى من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها تعلو العارضة

38' أوووووووه بيل يسدد كرة رائعة من ضربة حرة مباشرة ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

37' خطأ لريال مدريد من مكان مميز من خارج منطقة الجزاء، بعد عرقلة إيسكو، بيل على التنفيذ

34' تسديدة من إيسكو، تصطدم بالدفاع، كاد أن يلحق بها بيل ولكن دفاع ليفانتي يشتتها لركنية

بطاقة أولى صفراء في المباراة من نصيب كليرك الظهير الأيسر لليفانتي، بعد تدخل قوي على فاسكيز

21' عرضية من الجهة اليمنى لريال مدريد عن طريق فالفيردي، بيل يحاول ولكنه يلمس الكرة بصعوبة وتخرج لضربة مرمى

19' تسديدة من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

14' بنزيما يحاول السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء بلمسات جميلة بالصدر والكعب ولكن الكرة تطول منه لضربة مرمى

10' عرررضية قوية من ليفانتي من الجهة اليسرى بإتجاه المرمى مباشرًة ولكن الكرة تمر فوق العارضة بقليل

4' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيل يحرز الهدف الأول لريال مدريد، تحرك رائع من بنزيما بدون كرة خلف دفاعات ليفانتي، الفرنسي يمرر الكرة للويلزي ليسددها في الشِباك

3' محاولة أولى في المباراة من جانب ليفانتي، موراليس يسدد ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى كورتوا

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ألابا - ميليتاو - ناتشو - فاسكيز

فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو

هازارد - بنزيما - بيل

تشكيل ليفانتي:

قرر خافيير لوبيز اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

أباريسكتا

كليرك - فيزو - بيير - ميرامون

كامبانيا - رادويا - ميليرو

موراليس - مارتي - دي فروتوس

ALINEACIÓN | Con este 1️⃣1️⃣ volvemos al Ciutat de València.



💙❤️🏟#LevanteRealMadrid pic.twitter.com/LDYCAZZG16 — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) August 22, 2021

يسعى الملكي لليناء على البداية الرائعة في الجولة الأولى بعد أن تغلب الفريق على ألافيس برباعية مقابل هدف، في المقابل يبحث ليفانتي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم بعد التعادل في الأسبوع الماضي ضد قادش بهدف لكل فريق

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفانتي وريال مدريد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سيوداد دي فالنسيا.