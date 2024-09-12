فور عودته لريال مدريد .. كيليان مبابي يستفز باريس وجماهير فرنسا برسالة "السعادة"

"هلا مدريد"

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، حربه الشعواء ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان، في ظل الأزمة المشتعلة بين الطرفين مؤخرًا وتطورت إلى نزاع قضائي.

مبابي حصل على قرار من رابطة الدوري الفرنسي بحقه في الحصول على 55 مليون يورو من باريس سان جيرمان، قيمة مكافآت وأجور خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في عقده مع النادي الباريسي (من أبريل إلى مايو 2024)، قبل رحيله مجانًا إلى ريال مدريد بنهاية عقده.

في المقابل، رفضت إدارة باريس سان جيرمان قرار الرابطة الفرنسية، حيث يحافظ النادي على موقفه بأنه لن يدفع هذه الأموال لكيليان، ودفع اللاعب لرفع النزاع إلى المحكمة الرياضية.

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ونشر كيليان مبابي صورة له من تدريبات ريال مدريد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، وعلق عليها بجملة: "السعادة .. هلا مدريد".

في نفس السياق، تأتي هذا الصورة بعد رحيل مبابي عن معسكر منتخب فرنسا الذي يغلي على صفيح ساخن، بعدما هاجمت جماهير الديوك المتواجدة في مدرجات ملعب مباراة فرنسا وبلجيكا الأخيرة، بعض من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كيليان مبابي.

وكان المدرب ديديه ديشان، يتعرض إلى انتقادات واسعة بسبب تراجع أداء ونتائج المنتخب الفائز بكأس العالم 2018، تحت قيادته وطالب بعض الجماهير بإقالته من منصبه.