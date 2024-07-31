حُسم الأمر .. أنشيلوتي ينهي الجدل تمامًا حول قيام ريال مدريد بصفقات جديدة!

وسط حاجة الفريق لضم مدافع جديد وبديل لتوني كروس

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن الأنباء التي لا تحب جماهير الفريق سماعها، بانتهاء نشاط النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال تعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وفشل في ضم ليني يورو من ليل الفرنسي بعد انتقاله لمانشستر يونايتد، مما يترك الفريق في حاجة لدعم دفاعه، بالإضافة لإمكانية إضافة لاعب وسط آخر بعد اعتزال توني كروس.

ولكن أنشيلوتي أنهى كل التكهنات في المؤتمر الصحفي الأول له بالفترة التحضيرية في الولايات المتحدة،، حيث قال للصحفيين:"الفريق مغلق الآن، لقد عاد فاييخو ودافيد ألابا يتعافى من الإصابة، لدينا أيضًا مجموعة جيدة من الشباب، جوان وجاكوبو وراؤول أسينسيو، لن يرحل أحد لأن الجميع يريد البقاء".

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وعن خليفة توني كروس في الفريق:"اللعب العمودي كان أهم ما يميزه، الوصول إلى نصف ملعب الخصم بسرعة يعطينا فرصة أكبر لخلق مشاكل لهم ويجعلنا أكثر خطورة، لذلك سنحتاج لتعويض هذا الأمر".

وأضاف:"أين سيلعب جود بيلينجهام؟ الأفضل لنا هو تواجده بمكان قريب من منطقة الجزاء، لدينا لوكا مودريتش وأوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي، لدينا فكرة الدفاع بشكل جيد وتكرار مع فعلناه الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن ريال يستعد لخوض عدة مباريات مثيرة في الفترة التحضيرية للموسم القادم، حيث يلعب غدًا، الخميس، ضد ميلان، ثم يواجه برشلونة يوم 4 أغسطس وتشيلسي في 7 من نفس الشهر.