"لديه مشكلة عقلية".. مقربون من مبابي يكشفون أسرار تراجعه مع ريال مدريد

معاناة النجم الفرنسي مستمرة في سانتياجو برنابيو

لا يمر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي باللحظات الأفضل في مسيرته منذ انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، مما دفع الجميع للتساؤل عن سر هذا التراجع المخيف في مستوى اللاعب.

البعض يرى أن المشكلة متعلقة بعدم التأقلم، والبعض الآخر يرى الأزمة في أسلوب كارلو أنشيلوتي، ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية قررت الاقتراب أكثر من معسكر اللاعب، للتعرف عن أسرار الحالة التي يمر بها، خاصة بعد قيام ديدييه ديشان باستبعاده من قائمة فرنسا للتوقف الدولي الحالي.

وقامت الصحيفة بالتحدث إلى بعض المقربين من مبابي لتحليل هذه المشكلة، دون ذكر أسماء أغلبهم، حيث قال أحدهم:"سمي الأمر كما تريد، لكن كيليان يعاني من مشكلة عقلية منذ عدة أشهر، لا يمكن حلها بسهولة، العلاج يتطلب بعض الوقت وإشراف المتخصصين".

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وقال شخص آخر:"المشاكل بدأت منذ اللحظة التي كان فيها الكثير من الناس حوله، في الماضي والداه حرصا على الاعتناء به بشكل كامل، ولكن الآن هناك أعداد هائلة تتحدث مع مبابي بشكل مباشر".

وفي شهادة أخرى، أوضح تيموي باكايوكو أحد المقربين من الفرنسي والذي لعب معه في موناكو:"الشيء الأكثر أهمية هو أن يتمكن كيليان من إعادة اكتشاف متعة لعب كرة القدم من جديد، والباقي سيأتي لاحقًا، ربما في هذه اللحظة عدم القدوم لمنتخب فرنسا هو الشيء الأنسب له".

ودافع عنه مضيفًا:"الناس لديهم ذاكرة قصيرة جدًا، يجب أن يجلسوا على الأريكة ويراجعوا قليلًا كل ما حققه كيليان وسيدركون أنهم مخطئون، لا يمكننا التشكيك فيه أبدًا، لقد فعل الكثير لفرنسا وباريس سان جيرمان وموناكو".

يذكر أن مبابي البالغ من العمر 25 سنة، نجح في تسجيل 8 أهداف وقام بصناعة هدفين في 16 مباراة لعبها مع ريال خلال هذا الموسم.