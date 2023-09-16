"ريال مدريد كان لطيفًا كما هو الحال دائمًا" .. تيباس يسخر من الملكي وأندية الليجا غاضبة!

أجواء متوترة في اجتماع الليجا بسبب عداوة ريال مدريد وتيباس

خلال الاجتماع الأخير للجنة الدرجة الأولى في رابطة الدوري الإسباني، قام نادي ريال مدريد بمعارضة نظام النقاط الجديد الذي سيكافئ الأندية التي تتبنى تحسينات في بث المباريات مثل إضافة كاميرات داخل غرف خلع الملابس، وإجراء مقابلات إضافية، ووضع ميكروفونات خلال لبإحماء، وهو ما يدر دخلًا يصل إلى حوالى 130 مليون يورو توزع على الأندية وفقًا للمساهمة في التحسينات.

وتم توجيه انتقادات من قبل ريال مدريد بأن هذا النظام يسمح بتكوين تحالف يستغل الأغلبية لصالحهم ضد النادي بعد فشل محاولتهم في تعليق القرار مؤقتاً في أغسطس، تم رفض قضيتهم أيضًا من قبل القاضي.

وبحسب منصة "ريليفو" الإسبانية عندما تم طرح الموضوع في الاجتماع، أساء رد ممثل ريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، للكثيرين حيث قال: "لا تدعي النصر هناك نقاط متبقية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما طلب خافيير تيباس رئيس الرابطة من من خوسيه توضيح هذه النقطة المحددة، دافع ممثل مدريد عن نفسه دون أن يحدد: "لست مضطرًا لشرح أي شيء، أنا لست محاميًا، نحن نذهب من أجلك، وليس من أجل أي شخص آخر، ولن نتوقف أبدًا".

ليرد تيباس: "ريال مدريد كان لطيفًا كما هو الحال دائمًا".

تسببت تلك القضية في تصاعد التوتر بين ريال مدريد وبقية الأندية في الليجا، وهناك تفاوت في الآراء بينهم حول كيفية التعبير عن رفضهم لموقف ريال مدريد وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، إلا أن هناك نية من بعض الأندية في تبني إجراءات مشتركة تعبر عن عدم رضاهم عن موقف ريال مدريد.