حلم تحول إلى كابوس.. أنشيلوتي يثير القلق حول إصابة جوهرة ريال مدريد!

المدرب الإيطالي لا يشعر بالتفاؤل

تحول حلم سيزار بالاسيوس لاعب رديف ريال مدريد في اقتحام الفريق الأول إلى كابوس محقق، وذلك خلال المواجهة الودية التي خاضها الميرينجي أمام ميلان.

ريال بدأ استعداداته للموسم الجديد 2024/2025، بالهزيمة أمام ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم، الخميس، في مدينة شيكاغو الأمريكية، ولكنها لم تكن الخسارة الوحيدة.

بالاسيوس الذي يعتبر أحد جواهر فريق "كاستيا" الثاني بريال مدريد، خرج بعد 7 دقائق فقط من وقت نزوله المباراة بسبب شعوره بعدم الراحة، وما يُزيد الأمور صعوبة هو عدم إحساس المدرب كارلو أنشيلوتي بالتفاؤل تجاه هذه الإصابة.

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وكان بالاسيوس قد دخل مع بداية الشوط الثاني، ولكن مغامرته انتهت في الدقيقة 52، بعدما ركض ثيو هيرنانديز مدافع ميلان فوق ركبته اليمنى، مما تسبب في سقوطه وبقائه على العشب واضعًا يده على مفصله.

ومن جانبه قال أنشيلوتي بعد المباراة عن هذا المشهد:"بالاسيوس يعاني من مشكلة في ركبته ولا تبدو جيدة".

وفي الوقت الحالي يجري أطباء ريال مدريد الفحوصات الأولية على اللاعب، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن مدى خطورة إصابة النجم الشاب الذي قرر أنشيلوتي المراهنة عليه وجلبه إلى رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن بالاسيوس لم يكن الوحيد الذي اعتمد عليه أنشيلوتي من رديف ريال أمام ميلان، حيث أقحم كل من ماريو مارتن، جوان مارتينيز، أسينسيو، نيكو باز، جيريمي دي ليون وألفارو رودريجيز في القمة الودية ضد الروسونيري.