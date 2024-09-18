Real Madrid CF v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1Getty Images Sport
معتز الجمال

"لديه الشجاعة".. أنشيلوتي يتغنى بما فعله نجم ريال مدريد أمام شتوتجارت

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ماذا قال كارليتو؟

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على حساب شتوتجارت، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

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وبينما كانت النتيجة تتجه إلى التعادل 1-1 تمكن الثنائي أنطونيو روديجر وإندريك فيليبي من تسجيل هدفين متأخرين ضمنا الفوز.

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وجاء هدف إندريك من تسديدة رائعة من مسافة 25 ياردة، ما قوبل باستحسان جماهير ريال مدريد، وكذلك المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "صاحب الـ18 عامًا كان أمامه أكثر من قرار، لأنها هجمة مرتدة، إلا أنه امتلك الشجاعة للتسديد".

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وأضاف أنشيلوتي: "المباراة إجمالًا كانت جيدة، لقد مررنا بلحظات صعبة، لكن هذا طبيعي، لا أتذكر مباراة سهلة، عليك دائمًا أن تعاني، خاصة في البداية".

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وختم: "عندما لا تقدم أفضل ما لديك، وتكلف الأشياء أكثر قليلا، كان من الممكن أن تنتهي المباراة بعد التعادل، لكن كانت لدينا القوة للتسجيل مرة أخرى".

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