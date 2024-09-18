"لديه الشجاعة".. أنشيلوتي يتغنى بما فعله نجم ريال مدريد أمام شتوتجارت

ماذا قال كارليتو؟

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على حساب شتوتجارت، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

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وبينما كانت النتيجة تتجه إلى التعادل 1-1 تمكن الثنائي أنطونيو روديجر وإندريك فيليبي من تسجيل هدفين متأخرين ضمنا الفوز.

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وجاء هدف إندريك من تسديدة رائعة من مسافة 25 ياردة، ما قوبل باستحسان جماهير ريال مدريد، وكذلك المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "صاحب الـ18 عامًا كان أمامه أكثر من قرار، لأنها هجمة مرتدة، إلا أنه امتلك الشجاعة للتسديد".

وأضاف أنشيلوتي: "المباراة إجمالًا كانت جيدة، لقد مررنا بلحظات صعبة، لكن هذا طبيعي، لا أتذكر مباراة سهلة، عليك دائمًا أن تعاني، خاصة في البداية".

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وختم: "عندما لا تقدم أفضل ما لديك، وتكلف الأشياء أكثر قليلا، كان من الممكن أن تنتهي المباراة بعد التعادل، لكن كانت لدينا القوة للتسجيل مرة أخرى".