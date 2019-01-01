ريال مدريد قد يضحي بأسينسيو من أجل ماني!

ريال مدريد يحضر لإبرام صفقة تبادلية للحصول على خدمات ماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

تفكر إدارة نادي ريال مدريد في عرض لاعبها ماركو أسينسيو في صفقة تبادلية مع ليفربول من أجل الحصول على خدمات اللاعب السنغالي ساديو ماني.

وكان ماني لاعب ليفربول قد ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناءًا على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي.

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وفقًا لما ورد في صحيفة دون بالون، فإن ريال مدريد سيعرض اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو على ليفربول من أجل الحصول على خدمات ماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى دفع 34 مليون جنيه استرليني.

ونجح ماني في إحراز 20 هدفًا هذا الموسم مع الريدز في مختلف المسابقات.

يشار أيضًا إلى أن كلًا من هازارد ومبابي وبوجبا قد ارتبط اسمهم بالانتقال ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.