ريال مدريد في خطر؟ الإصابات تهاجم لاعبي الملكي قبل نهائي السوبر الإسباني

تعرض عدد من لاعبي ريال مدريد لإصابات متفرقة خلال مواجهة فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني 2023.

تلقى نادي ريال مدريد عددًا من الضربات في صفوفه خلال مواجهة نظيره فالنسيا في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني 2023.

انتصار ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، كان مكلفًا للغاية، بعد إصابة عدد من نجوم الفريق خلال المواجهة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن هناك حالة من القلق بسبب لوكاس فاسكيز، الذي اضطر إلى الخروج من المباراة بسبب التواء في الكاحل، وتم استبعاده بالفعل من المباراة النهائية، ومن المقرر أن يخضع للمزيد من الفحوصات للتعرف على مدى خطورة إصابته.

وإلى جانب فاسكيز، فقد تم استبدال إدواردو كامافينجا بين الشوطين، والسبب الرئيسي في ذلك هو تعرضه لضربة في الركبة، فيما خرج البرازيلي إيدير ميليتاو من المباراة بعدما تلقى تسديدة في رأسه أثرت على توازنه.

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بالنظر إلى معاناة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي هو الآخر من إصابة طفيفة بعد الجهد البدني الذي بذله، والضربات التي تلقاها من لاعبي فالنسيا.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تحدث عن حالة نجومه خلال التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وقال أنشيلوتي: "لوكاس فاسكيز يعاني من ورم في الكاحل، وكامافينجا تلقى ضربة في ركبته، وميليتاو يشعر بالدوار لكنه أفضل الآن، لوكاس يشعر بشيء ما، وكامافينجا لا أعلم حقًا".

إصابات ميليتاو وفالفيردي وكامافينجا طفيفة حسب صحيفة "ماركا"، كما أن ريال مدريد يمكنه الاعتماد على فيرلان ميندي وداني كارباخال في نهائي السوبر الإسباني، بعدما غاب الثنائي عن التشكيل الأساسي في مواجهة فالنسيا.

ولا يجب أن نُغفل أن ريال مدريد سافر إلى السعودية في غياب الثنائي دافيد ألابا وأوريليان تشواميني، حيث يعاني الثنائي من إصابات عضلية.