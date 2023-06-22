ريال مدريد في الصورة.. سببان يدفعان برشلونة إلى سرعة إبرام صفقة "ميسي تركيا"

موهبة ينتظر الكل توهجها في أعلى مستويات أوروبا

مع اقتراب وصول إينييجو مارتينيز وإلكاي جوندوان دون تكلفة إلى برشلونة، وتوقيع فيتور روكي الذي بات أمرًا مسلمًا به، تواصل إدارة نادي برشلونة الرياضية العمل على التخطيط لموسم 2023-2024.

في الساعات القليلة الماضية، اتخذ نادي برشلونة قرارًا مهمًا بشأن لاعب كرة قدم آخر يريده حيث سيحاول التوقيع مع أردا جولير، الموهبة التركي الأكثر إثارة الذي أنهى للتو موسمًا استثنائيًا في فناربخشه والملقب بـ"ميسي تركيا".

يعتبر برشلونة وصول جولير أمرًا ممكنًا وبدأ الخطوات الجادة لتنفيذ إستراتيجيته بشأن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، وفقًا لصحيفة "سبورت".

هناك عاملان أساسيان دفعا برشلونة إلى محاولة تسريع انضمام أردا جولير إليه، الأول هو اقتناع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة به وبسهولة انتدابه بشكل كبير، إذ يقتنع البرتغالي أن اللاعب التركي يستطيع أن يحدث الفارق على المدى القصير مع البلوجرانا، ومن الجيد للغاية الحصول عليه بقيمة 17.5 مليون يورو في الوقت الراهن.

السبب الثاني هو الشيء الذي قد يرفع هذا السعر، وهو المنافسة التي بدأت على اللاعب وأحد المنافسين الأقوياء الراغبين في ضمه هو ريال مدريد نفسه، إلى جانب ريد بول سالزبورج ولايبزيج.