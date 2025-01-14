يرفض التهدئة .. بابلو مافيو يستخدم "خماسية الكلاسيكو" لاستفزاز جماهير ريال مدريد

تعرض لهجوم عنيف

واصل المدافع الإسباني بابلو مافيو لاعب ريال مايوركا، استفزازته لريال مدريد، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

مافيو دخل في عدة مناوشات مع فينيسيوس جونيور في الفترة الأخيرة، كان آخرها بتصريحه بأنه يمكنه هزيمته في مباراة ملاكمة مدتها 10 ثواني فقط، وامتدت بالمشاجرات التي وقعت بينهما في نصف نهائي كأس السوبر يوم الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز ريال بثلاثية نظيفة في المملكة العربية السعودية.

الأوضاع هدأت بعد هذه المباراة قليلًا، بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بين الطرفين، ولكن مافيو قرر إشعال الأمر مستغلًا الهزيمة التي تعرض لها ريال مدريد بنتيجة 5/2 أمام برشلونة يوم الأحد الماضي في نهائي السوبر.

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وجاء ذلك بعدما ظهر صاحب الـ27 سنة في تدريبات فريقه، اليوم، الثلاثاء، وهو يشير إلى نتيجة المباراة التي خسرها الميرينجي أمام غريمه الكتالوني، في استفزاز واضح لجماهير الفريق المدريدي.

ولم يكتف اللاعب بهذه الإشارة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل قام بنشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مما تسبب في هجوم عنيف ضده.