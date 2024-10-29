"إيذائهم ليس له سبب" .. تيباس يهاجم عقلية ريال مدريد بسبب حفل الكرة الذهبية

حملة شرسة يتعرض لها النادي الإسباني

قرر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الانضمام للقائمة الطويلة التي خرجت للهجوم على ريال مدريد بسبب عدم حضور حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.

الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور كان المرشح الأول للتتويج بالكرة الذهبية، بسبب دوره مع ريال في الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكنها ذهبت في النهاية إلى رودري، بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي، ومساهمته البارزة في حصول إسبانيا على يورو 2024، ليقرر الميرينجي التضامن مع لاعبه، عن طريق رفض إرسال وفده إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور الحفل السنوي الذي أقيم أمس، الإثنين، لمنح رودري الجائزة.

ومن جانبه قال تيباس في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية:"القيم المهمة لهذا النادي هي أن تكون رجلًا نبيلًا وأن تتصافح عندما تخسر، أعتقد أن ريال مدريد فقد هذه العقلية منذ زمن طويل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كان عليهم الذهاب إلى هذا الحفل وعدم التشكيك في نظام فرانس فوتبول، الذي يتسم بالكثير من الشفافية، حيث يصوت 100 صحفي لاختيار الفائز، تعمد إيذاء ريال مدريد ليس له سبب وهو أمر مبالغ فيه، لا أعرف في أي طريق يتجهون، نحن نواجه حالة من النقص في الأناقة عمومًا في إسبانيا أيضًا".

جدير بالذكر أن فينيسيوس جاء في المركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية خلف رودري، بينما جاء المركز الثالث من نصيب زميله جود بيلينجهام، واحتل داني كارباخال المركز الرابع ومن بعده إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.