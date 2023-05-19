ريال مدريد فوق الوصف .. جفارديول يوجه صدمة لمانشستر سيتي!

من أهم الأهداف بالنسبة للنادي الإسباني

أعطى يوشكو جفارديول إشارة ضمنية إلى إمكانية ترحيبه بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد، وسط الأنباء القوية حول اهتمام النادي الإسباني بالتعاقد معه.

العديد من التقارير ربطت الدولي الكرواتي بريال، لرغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في إعادة هيكلة الفريق بعد الفشل في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم بسبب بعض المشاكل الدفاعية.

وتعليقًا على كل هذه الأنباء قال جفارديول في تصريحات مع الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو:"لا توجد كلمات كافية من أجل وصف فريق عملاق بحجم ريال مدريد".

وأضاف:"الأقاويل ستظل مستمرة مع مرور الوقت، ولكني مرتبط بعقد مع لايبزيج حتى 2027 وسنرى ما سيحدث خلال الفترة القادمة".

ويأتي ارتباط جفارديول بريال مدريد كأنباء سيئة للثنائي تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث يترقب كل منهما موقف اللاعب مع لايبزيج منذ تألقه بشكل لافت خلال آخر موسمين، بالإضافة لتقديمه مستويات مبهرة مع بلاده في كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن صاحب الـ21 سنة الذي يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، ظهر في 40 مباراة مع لايبزيج هذا الموسم بكل البطولات وسجل 3 أهداف.