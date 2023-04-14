ريال مدريد فقد الأمل في المنافسة؟ … أنشيلوتي يسلم برشلونة مقاليد الفوز بالدوري الإسباني!

المدرب الإيطالي يتخذ قرارًا صعبًا قبل مواجهة قادش.

قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يقوم بعدة تغييرات في مواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإسباني أمام قادش.

جاء هذا بحسب ما أوضحت القائمة التي أصدرها النادي الإسباني بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي والتي أظهرت غيابات عديدة عن عدة خطوط للفريق العاصمي.

ويغيب عن القائمة الثنائي توني كروس وفينيسيوس جونيور بسبب إصابات طفيفة بحسب ما ذكر المدرب في مؤتمره الصحفي صباح اليوم، ومن المفترض أن يكونا جاهزان قريبًا.

يعوض غياب فينيسيوس وكروس الثنائي أوريليان تشواميني وماركو أسينسيو أمام قادش في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني الذي ابتعد ريال مدريد عن المنافسة فيه في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة في الوقت الحالي بينما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 72 نقطة كانت قابلة للزيادة أمام جيرونا لولا التعادل دون أهداف.