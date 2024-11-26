ريال مدريد يحدد سعرًا نهائيًا لبيع فران جارسيا وإفساح المجال أمام "الصفقة المنتظرة"!

الظهير الإسباني الأقرب للخروج

حدد نادي ريال مدريد القيمة المالية لإطلاق سراح الظهير الأيسر فران جارسيا، من أجل إفساح المجال أمام الصفقة المنتظرة للملكي في صيف 2025.

وكان فران جارسيا (25 عامًا)، قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023 ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2027، لكنه لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق، حيث غالبًا ما يجلس بديلًا للفرنسي فيرلان ميندي، ولم يشارك هذا الموسم سوى في 3 مباريات.

ووفقًا لشبكة "Estadio Deportivo"، فإن إدارة ريال مدريد لن تمانع رحيل فران جارسيا عن الفريق، إذا وصلها عرض بقيمة تتراوح بين (15-20 مليون يورو).

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ويدرس ريال مدريد خيار التخلي عن أحد الظهيرين فران جارسيا أو ميندي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الأعلى طلبًا في أوروبا، الكندي ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ.

وأكدت مصادر مقربة من ريال مدريد أن لديهم اتفاقًا شفهيًا مع ديفيس، بحيث ينضم للفريق مجانًا في الصيف المقبل، بعد انتها عقده مع العملاق البافاري، مما يسهل حصوله على مكافأة تضاف إلى راتبه السنوي، من شأنها أن تحقق طموحاته في جمع الـ18 مليونًا التي يطلبها من ناديه الحالي للتجديد.

وترى الشبكة أن إدارة الملكي، تفضل الإطاحة بفران جارسيا، لأن أنشيلوتي يرى ميندي أفضل ظهير أيسر في العالم، كما أنه مميز على الجانب الدفاعي بخلاف جارسيا الذي يتميز هجوميًا، وهو نفس الأمر الذي يميز ألفونسو ديفيس، لذلك يبدو الفرنسي الأقرب للبقاء داخل جدران الريال.