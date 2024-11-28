هل يحتاج ريال مدريد لمدافعين؟ رد مثير من فان دايك عن انتقاله للنادي الإسباني!

المدافع الهولندي يُركز على شيء واحد فقط

بعد إصرار شديد من الصحفيين، قرر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، الرد على إمكانية الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الدولي الهولندي شارك في فوز الريدز على ريال بهدفين نظيفين، أمس، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وتم سؤاله بعد المباراة حول خططه المستقبلية ومدى استعداده لارتداء قميص الميرينجي.

وقال فان دايك في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito de Jugones":"هل يبحث ريال مدريد عن مدافعين جدد حقًا؟ لديهم أنطونيو روديجر".

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وأضاف:"كل تفكيري الآن ينصب على مواجهة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي التي سألعب فيها أساسيًا، ولا أفكر في أي أشياء أخرى في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن موقف صاحب الـ33 سنة مع ليفربول، هو نفسه الذي يمر به محمد صلاح وترنت آرنولد، حيث ينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2025 ولا توجد أي مؤشرات حاليًا حول توقيعه على عقد جديد.