ريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا وذلك في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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فالنسيا 1 × 2 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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90' بطاقة صفراء للبديل كامافينجا

88' جوووووووووووووول جووووووووووووووووووووول ريال مدريد يقلب الطاولة في غضون دقيقتين، عرضية رائعة من فينسيوس إلى بنزيما الذي يستغل خروج خاطئ للحارس من مرماه ويلعبها في الشباك

86' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس يسجل التعادل لريال مدريد، بنزيما يمرر للبرازيلي الذي يسدد الكرة، تصطدم بفولكييه وتسكن الشباك

84' ريال مدريد يضغط بقوة بحثًا عن التعادل

80' خطأ لفالنسيا بعد تدخل قوي من رودريجو على لاتو

72' تبديل لريال مدريد بدخول رودريجو

65' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول دورو يحرز التقدم لفالنسيا، فاسكيز يشتت الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى دورو الذي يسددها بشكل رائع على يسار كورتوا

64' ريال مدريد يواصل التسديدات من خارج منطقة الجزاء، هذه المرة عن طريق فينسيوس ولكن حارس فالنسيا يمسك بالكرة بسهولة أيضًا

61' تسديدة آخرى من فاسكيز ولكن الكرة تصل سهلة أيضًا في إيدي مامارداشفيلي حارس فالنسيا

58' تسديدة من فاسكيز من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس فالنسيا يمسك بالكرة بسهولة

53' فرصة أخرى تضيع على فالنسيا الذي يخترق دفاع الريال بسهولة، فرصة لدورو داخل منطقة الجزاء ولكنه يسددها ضعيفة في يد كورتوا

49' أووووووووووه موسى يراوغ بشكل رائع ويمرر إلى جيديش، الذي يسدد الكرة قوووووية ولكنها فوق العارضة بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' ماكسي جوميز يلعب الضربة الحرة المباشرة، وخطيرررررررة، تمر بجوار القائم بقليل

45' بطاقة صفراء لكاسيميرو بعد تدخل قوي للغاية على ماكسي جوميز

43' عرررررضية من الجهة اليمنى للريال عن طريق فالفيردي ولكن حارس فالنسيا يمسك بالكرة

42' أووووووه كورتوا ينقذ ريال مدريد من هدف محقق لفالنسيا، ضربة حرة غير مباشرة للخفافيش يلعبها واس، تصل لباوليستا الذي يسددها قووية برأسه ولكن الحارس البلجيكي يتصدى لها ببراعة

40' تمريرة بينية رائعة لجيديش، لاعب فالنسيا يحاول اللحاق بالكرة ولكن كورتوا يخرج من مرماه وينقذ الموقف

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب باوليستا مدافع فالنسيا

37' تسديدة قووية من البديل موسى ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لكورتوا

31' تسديدة قوووووووية من كاسيميرو، ولكن حارس فالنسيا يمسك بالكرة

30' أوووووووووه عرررررضية خطيرة من جوميز ، ولكن الكرة تمر من أمام أقدام دورو

27' ماكسي جوميز يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع آلابا، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب.. وسط غضب كبير من لاعبي فالنسيا

25' يبدو أنها مباراة التبديلات الاضطرارية! تغيير إجباري آخر ولكنه من نصيب ريال مدريد هذه المرة بخروج كارباخال ودخول فاسكيز

23' تبديل اضطراري آخر لفالنسيا بخروج كوريا ودخول لاتو

18' المباراة بدون أي فرص حقيقية من الفريقين باستثناء تسديدة فالفيردي

14' تبديل اضطراري لفالنسيا بخروج سولير ودخول موسى

10' تسديدة خطيرررة من فالفيردي ولكن مامارداشيفلي يتصدى لها والدفاع يشتتها لركنية

6' تسديدة من كاسيميرو ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

2' سيطرة واستحواذ من فالنسيا في الدقايق الأولى للمباراة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميجيل - ميليتاو - ناتشو - آلابا

فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش

هازارد - بنزيما - فينسيوس

تشكيل فالنسيا:

قرر بوردالاس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

مامارداشفيلي

فولكييه - ألديريتي - باوليستا - كوريا

دورو - جيامون - واس - سولير

جيديش - جوميز

يمتلك الفريقان 10 نقاط من 4 مباريات ، بعد أن حقق أنشيلوتي بداية جيدة إبان عودته للملكي وكذلك نتائج الخفافيش رائعة مع مدربه الجديد بوردالاس، تعتبر مباراة اليوم فرصة للفائز للانفراد بالصدارة خاصًة مع تعثر أتلتيكو مدريد وتعادله سلبيًا مع بلباو يوم أمس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وفالنسيا، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب ميستايا.