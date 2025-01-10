لاعب مايوركا مدافعًا عن بابلو مافيو: لعبت في ريال مدريد 4 سنوات وتركوني أرحل مثل الأشرار

اتهم الفريق الخصم بملاحقة زميله

خرج عمر ماسكاريل لاعب وسط ريال مايوركا، من أجل اتهام لاعبي ريال مدريد، بملاحقة زميله بابلو مافيو، في نصف نهائي كأس السوبر الذي فاز فيه الميرينجي بثلاثية نظيفة.

الشوط الأول من مباراة شهد عدة محاولات من مافيو لاستفزاز فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، ودخل في مناوشات مستمرة معه، واستمر هذا التوتر في الشوط الثاني ليمتد إلى جود بيلينجهام وراؤول أسينسيو.

ماسكاريل الذي سبق له اللعب بمختلف المراحل السنية لريال مدريد قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"لقد تصدروا العناوين التي أرادوها، يمكنك رؤية أن مافيو كان يتحدث مازحًا، ولكنهم لاحقوه منذ لحظة سقوطه على الأرض في الشوط الأول، نحن عائلة وسندافع عنه حتى الموت، وسائل الإعلام التي تريد نشر الرواية بطريقتها سترى ذلك بوضوح".

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وأضاف عن تصريح مافيو بأنه "يمكنه هزيمة فينيسيوس في 10 ثواني بمباراة ملاكمة":"كنت أول من شاهد مقابلته بالفيديو، وكان من الواضح أن ما قاله كان مزحة، لكن ريال مدريد يريد تصدر العناوين الرئيسية وهذا لا يهم بالنسبة لنا".

وواصل حديثه:"في النهاية، لقد خرجت من أكاديمية ريال مدريد للشباب ولدي مودة خاصة تجاه هذا النادي، لكنهم يتركوننا نرحل مثل الأشرار، وهذا الأمر لا يجب أن يحدث، نحن نأتي للمنافسة وتحقيق الفوز، المعارك التي تحدث في الملعب ستبقى في الملعب، هناك لحظات تضطرك إلى القتال، وما حدث في المباراة جعلها ساخنة من جانب الطرفين وليس نحن فقط".

وأوضح:"لقد قضيت أربع سنوات في ريال مدريد، لا ألوم أحدًا، لكن يجب على الجميع أن يكونوا مستقين مع أفعالهم، ولا أريد أن يتم تصوير مايوركا على أنه الفريق السيئ الذي يبحث عن الخلافات في الملعب".

جدير بالذكر أن عمر ماسكاريال وقع مع ريال مدريد في عام 2011 ليلعب مع فريق جوفينيل أ، ثم التحق بعدها بفريق كاستيا، وظهر بالفريق الأول للمرة الأولى في يونيو 2013 تحت قيادة جوزيه مورينيو، وتمت إعارته في وقت لاحق إلى ديربي كاونتي وسبورتنج خيخون.