تشيلسي ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021

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تشيلسي × مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة

84- أووووووووووه تمريرة رائعة لتصل لأجويرو على الطرف الأيسر، الأرجنتيني يحاول لعب كرة عرضية ولكن ميندي يمسك بالكرة

81- تسديدة من جورجينيو ولكن الكرة بعيدة عن مرمى السيتي

79- تبديل ثالث لتشيلسي بدخول كوفاسيتش وخروج ماونت

75- خروج رحيم سترلينج ودخول أجويرو

أجويرو يجري عمليات الإحماء ويستعد للنزول

74- أوووووووووه عرضية خطيرة من رحيم، ولكن الكرة تمر أسفل قدم خيسوس الذي حاول أن يسددها بالكعب

72- غير معقووووووووووووووووووووووول! بوليسيتش يهدر فرصة ذهبية للهدف الثاني لتشيلسي! مرتدة مثالية للبلوز، وتحرك مثالي لهافيرتز الذي مرر كرة لا تُعوض للأمريكي ولكنه أهدر الانفراد!!

67- أووووووووووووه أزبيلكويتا ينقذ تشيلسي من هدف محقق للسيتي، اختراق رائع من فودين، الكرة تصل لمحرز الذي يلعبها عررررضية ولكن الإسباني يشتت الكرة في الوقت المناسب

65- تبديل أول لتشيلسي بخروج تيمو فيرنر ودخول بوليسيتش

63- تبديل ثاني لمانشستر سيتي بدخول فيرناندينو وخروج بيرناردو سيلفا

59- أووووووه تسديدة من رحيم تصطدم بمدافع تشيلسي، ومطالبات من سترلينج بركلة جزاء، ولكن لاهوز يقرر استمرار اللعب

59- خروج كيفن دي بروين للإصابة بعد التحام قوي مع روديجير ودخول جابرييل خيسوس

57- تعطل اللعب لإصابة كيفن دي بروين

53- دفاع تشيلسي يحاول الاعتماد على الكرات الطولية لفيرنر، ولكن دياز ينقذ الموقف

48- عررضية من والكر ولكن ميندي يمسك بالكرة

47- بداية حماسية من مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ولكن تشيلسي يحاول كسر سرعة اللعب بارتكاب بعض الأخطاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله هافيرتز

42- جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشيلسي يحرز الهدف الأول عن طريق هافيرتز، تمريرة رائعة للألماني الذي راوغ إيدرسون وسددها في الشباك الخالية

38- تبديل أول اضطراري في المباراة ، بخروج تياجو سيلفا ودخول كريستنسين

36- أوووووووه! مرتدة خطيرة لتشيلسي، الكرة تصل إلى هافيرتز على الجهة اليسرى، الألماني يحاول المراوغة ولكن زينشينكو يتدخل بشكل رائع وينقذ الموقف

أوليفيه جيرو يُجري عمليات الإحماء

34- بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب جاندوجان بعد تدخل قوي على ماونت

29- عرررررضية خطيرة من السيتي من الجهة اليمنى، ولكن الكرة تمر من أمام رياض محرز!

27- في نهائي الفرص الضائعة.. دي بروين ينطلق على الجهة اليسرى، يمرر كرة رائعة لفودين الذي كان منفردًا بالمرمى، ولكنه يتباطئ في تسديدها قبل أن يتدخل روديجير وينقذ الموقف

20- رحيم ينطلق بشكل رائع ويمرر للبلجيكي دي بروين الذي يلعب كرة عررضية ولكن دفاع تشيلسي يشتتها

ربع ساعة على بداية المباراة وتشيلسي أخطر كثيرًا من السيتي، الفريق اللندني يخترق من الأطراف بسهولة بسبب تحركات ماونت خلف الأظهرة

15- عرررضية من تشلويل، يلعبها كانتي برأسه ولكنها عالية عن المرمى

13- مستحيل مستحيل مستحيل!! فيرنر يهدر فرصة لا تضيع ويسدد كرة أمام المرمى بشكل سئ للغاية

10- السيتي يرد بفرصة خطيرة للغاية، رحيم يلعب كرة عررضية كادت أن تصل إلى محرز أمام المرمى، ولكن تدخل مذهل من تشلويل في اللحظة الأخيرة! لينقذ الموقف

9- أوووووه عرضية من الجهة اليسرى لتشيلسي، تصل لفيرنر الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الدفاع يعترض الكرة ويشتتها

8- غير معقول! تمريرة مذهلة مذهلة من إيدرسون إلى رحيم الذي انفرد بالحارس ميندي، ولكن الجناح الإنجليزي يتعثر في الكرة، والحارس السنغالي يُخرج الكرة لضربة ركنية

5- أووووووه، هافيرتز يراوغ زينشينكو على الجهة اليمنى، يحاول لعب كرة عرضية ولكن دياز يعترضها وتصل سهلة ليد إيدرسون

2- مانشستر سيتي يبدأ المباراة بممارسة الضغط العالي على حامل الكرة في فريق تشيلسي، لذا لم يبدأ بيب بواحد من فيرناندينو أو رودري

انطلاق المباراة

تشكيل تشيلسي

يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1

ميندي

رودريجير - سيلفا - أزبيلكويتا

تشلويل - جورجينيو - كانتي - جيمس

ماونت - هافيرتز

فيرنر

تشكيل مانشستر سيتي

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



إيدرسون

زينشينكو - ستونز - دياز - والكر

جاندوجان - دي بروين - سيلفا

رحيم - فودين - محرز



يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لكتابة التاريخ وقيادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه خاصًة ون هذا أول نهائي في تاريخ الفريق، في المقابل يسعى تشيلسي مع مدربه الألماني توخيل لاستغلال تميمة "مدرب نصف الموسم" والتي قادت الفريق لأول كأس ذات أذنين بقيادة دي ماتيو، من أجل تكرار الإنجاز للمرة الثانية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021 والذي سيُقام على ملعب دراجاو الخاص بفريق بورتو، بعد أن كان مُقررًا له في أسطنبول ولكن تم تغيير المكان بسبب قيود إنجلترا مع بعض الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا.