ريال مدريد ضد لايبزيج: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في إطار مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23، على ملعب سانتياجو برنابيو

ريال مدريد 2×0 لايبزيج

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90+5' نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.

90+1' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثاني لريال مدريد، ركلة ركنية من الجانب الأيسر لعبها توني كروس إلى ماركو أسينسيو على مشارف منطقة الجزاء، ليقابلها أسينسيو بتسديدة قوية مباشرة في الشباك.

89' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' تسديدة قوية من نكونكو ولكنها ترتطم في الدفاع وتتحول إلى ركنية.

79' جوووووووووووووووووووووووووووول هدف لريال مدريد، انطلاقة من فينيسيوس من الجانب الأيسر ثم عرضية أرضية وصلت إلى فالفيردي الذي راوغ مدافع لايبزيج، ثم سدد تسديدة قوية في الشباك.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية المباراة، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

71' أوووووووووه أخطر فرص المباراة تبادل التمريرات بين لاعبي ريال مدريد، انتهت بعرضية من الجانب الأيمن من رودريجو وصلت إلى فينيسيوس الذي حاول لعب الكرة من أعلى جولاتشي الذي تألق وتصدى للكرة ثم ارتدت إلى أسينسيو الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

63' محاولة من رودريجو بتسديدة على مرمى الضيوف، ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

60' ربع ساعة من الشوط الثاني، واستمرار التعادل بين الفريقين.

53' لا جديد في الشوط الثاني، انحصار الكرة في وسط الملعب ومحاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

41' لوكا مودريتش يسدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تمر بجوار القائم بسلام على مرمى جولاتشي.

34' مجهود فردي أكثر من رائع من فيرنر الذي توغل من الجانب الأيسر وأرسل عرضية ولكنها مرت أمام نكونكو.

26' تسديدة من كامافينجا، ولكنها تمر بعيدًا عن مرمى الفريق الألماني.

21' لايبزيج يحاول فرض سيطرته على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الميرينجي.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

12' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' أوووووه فرصة خطيرة للضيوف وبداية سريعة، بينية من وسط الملعب وصلت إلى نكونكو انطلق بها وتوغل ثم سدد تسديدة قوية على مرمى كورتوا الذي تصدى لها وحولها إلى ركنية.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال

لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

فينيسيوس جونيور - رودريجو - فالفيردي

تشكيل لايبزيج:

التشكيل| 4-2-3-1

بيتر جولاتشي

محمد سيماكان - ويلي أوربان - عبده ديالو - ديفيد راوم

كسافر شلاجر - أمادو هيدارا

كريستوفر نكونكو - إيميل فوشبري - دومينيك سوبوسلاي

تيمو فيرنر

ريال مدريد بدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة، بعد الفوز خارج ملعبه على سلتيك بثلاثية نظيفة.

أما لايبزيج، فقد سقط بطريقة مدوية على ملعبه أمام شاختار بنتيجة 4-1، وهي الخسارة التي أدت إلى إقامة دومينيكو تيديسكو من منصب المدير الفني، وتعيين ماركو روزه خلفًا له.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.