ريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

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ريال مدريد × فالنسيا

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19' عررررضية من ميندي، فينسيوس يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

16' تسديدة قووووية من ماكسي جوميز ولكن كورتوا يمسك بالكرة، فالنسيا يبدو أفضل من ريال مدريد في هذه الدقائق

11' عرررضية من الجهة اليمنى لفالنسيا، الكرة تصل إلى جيامون ورأسية، ولكن كورتوا يمسك بالكرة

6' أووووووه خطيررررة للريال، ضربة حرة غير مباشرة، ينفذها كروس، الكرة تصل إلى ميليتاو الذي يسددها برأسه قوية ولكن سيلسين يتصدى للكرة

2' ركنية لفالنسيا، دفاع الريال يشتت الكرة وتصل إلى واس الذي يسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة وتخرج لركنية جديدة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب أنشيلوتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل فالنسيا

يبدأ المدرب بوردالاس بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

ياسبر سيلسين

لويس جايا - عمر ألديريتي - مختار دياكابي - كريستيانو بيتشيني

هيلدر كوستا - دانييل واس - هوجو جيامون - يونس موسى

ماكسميانو جوميز - جونالكو جيديش

في المقابل، يحتل فالنسيا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، يرغب بتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصًة وأن الخفافيش دائمًا ما يظهرون بقوة أمام الملكي، مهما كان وضع وترتيب الفريقين في جدول المسابقة.

يسعى ريال مدريد لتعويض الخسارة الأولى له في بداية العام الجديد في الجولة الماضية أمام خيتافي، وتحقيق الفوز لاسترداد الثقة والحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 46 نقطة وقد يصبح مهددًا بفقدانها إذا لم يحقق الانتصار في مباراة اليوم.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.